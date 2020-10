Leuven verstrengt maatregelen: restaurants op weekdagen dicht om 23 uur, geen alcohol op straat na 22 uur

Restaurants in Leuven moeten voortaan van zondag tot en met donderdag hun deuren sluiten om 23 uur, in plaats van om 1 uur. Op vrijdag en zaterdag mogen ze wel tot 1 uur open blijven. Dat heeft het stadsbestuur van Leuven maandag beslist. “Ik wil aan iedereen vragen solidair en verantwoordelijk te zijn, zodat onze ziekenhuizen niet overbelast raken”, zegt Mohamed Ridouani (sp.a), burgemeester van Leuven.

Zoals overal in het land stijgt ook het aantal besmettingen in Leuven. De voorbije twee weken testten 169 mensen positief. Sinds vrijdag moeten de cafés daarom overal in Vlaanderen om 23 uur de deuren ...