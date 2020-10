Creatief directeur vertrekt bij Delvaux

Delvaux zit straks zonder artistiek directeur. Christina Zeller vertrekt eind dit jaar bij het Belgische handtassenmerk, zo meldt modesite Women’s Wear Daily (WWD).

Christina Zeller, die drie jaar creatief directeur was bij Delvaux, geeft de fakkel om persoonlijke redenen door. Wie in haar voetsporen zal treden, is momenteel nog niet bekend. Tot er een opvolger gevonden is, zal de creatieve studio van het merk de volgende collecties ontwerpen. Zeller zal tot eind dit jaar wel beperkt voor het handtassenmerk blijven werken.

Chief executive officer Marco Probst bedankte zijn collega voor haar “uitzonderlijke toewijding, uitstekende creativiteit die ze naar het bedrijf bracht en voor de sterke en unieke identiteit die ze heeft gecreëerd.”

Zeller begon haar carrière bij Delvaux in 2011 als image- en productdirecteur en speelde een doorslaggevende rol bij de herdefiniëring inzake de verschillende collecties en de merkcommunicatie van het bedrijf. In 2017 werd ze artistiek directeur en in januari van dit jaar kreeg ze ook de leiding over communicatie.

Delvaux werd opgericht in 1829 en is daarmee het oudste lederwarenhuis ter wereld. Tot voor kort waren de handtassen en andere accessoires exclusief in de winkels te koop, maar daar bracht de coronacrisis verandering in. Er kwam in juli een eigen webshop van het merk bij.