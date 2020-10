Laurent Ciman pakt met Toronto vijfde zege op rij, maar wordt nog bijna de antiheld met te harde terugspeelbal

Het gaat Toronto FC, het team van voormalig Rode Duivel Laurent Ciman, voor de wind in de Major League of Soccer (MLS). Zondagnacht won het Canadese team met 0-1 bij Cincinnati, een vijfde overwinning op rij. De ploeg leidt de Eastern Conference in de MLS met 37 punten na 17 duels.

Mullins zorgde op het halfuur voor de enige treffer van de avond. Alejandro Pozuelo, tussen augustus 2015 en maart 2019 de regisseur op het middenveld van Racing Genk, stond aan de aftrap bij de bezoekers en werd in de slotminuten vervangen door Ciman.

Die kostte zijn ploeg acht minuten in blessuretijd nog bijna de zege toen een lange terugspeelbal van de verdediger bijna in eigen doel ging. Ciman had zich ook voor zijn invalbeurt al laten opmerken met een gele kaart voor protest vanaf de invallersbank.