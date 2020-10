Nieuw rapport breekt lans voor virtuele modeshows

Een model op de catwalk bij Christian Siriano tijdens de voorbije modeweek in New York. Foto: ISOPIX

De Council of Fashion Designers of America (CFDA) heeft onderzocht wat de impact is van de modeweek in New York op het milieu. Als we op dat rapport mogen afgaan, dan lijkt het beter om de virtuele shows ook na de pandemie te behouden.

In plaats van te kiezen voor een traditionele modeshow opteerden heel wat designers tijdens de voorbije modeweken voor virtuele presentaties of nog andere alternatieven. De CFDA wou graag eens weten wat de impact van de modeweek in New York was en werkte samen met de Boston Consulting Group (BCG) aan het rapport Sustainability by Design: Rethinking New York Fashion Week. Daarbij werd gekeken naar onder meer het ecosysteem, de impact van de producties, transport, logistiek en PR.

“We erkennen dat het duurzamer maken van de modeweek in New York maar een druppel in de oceaan is in vergelijking met de mode-industrie in zijn geheel, maar we geloven dat dit een katalysator kan zijn”, zegt Sarah Willersdorf van BCG in een reactie. “Duurzaamheid is meer dan een leuk accessoire geworden. Het is vandaag essentieel voor onze planeet en de welvaart op lange termijn van de mode-industrie.”

Uit de studie blijkt dat de typische New York Fashion Week, in tegenstelling tot de overwegend virtuele presentaties van dit seizoen in september, tot 48.000 ton kooldioxide genereert en dat de vliegreizen naar het evenement elk seizoen het grootste percentage van de totale voetafdruk van NYFW uitmaken. Als tweede vervuiler wordt het logement van de vele gasten naar voren geschoven en als derde de productie van de collecties zelf.

Pijnpunten

Het rapport wijst ook enkele pijnpunten aan. Zo worden wel inspanningen geleverd om de productie ecologischer te maken, maar wordt nog te weinig naar alle andere elementen gekeken. “Duurzaamheid is nog altijd niet een van de eerste dingen waar aan wordt gedacht als er beslissingen genomen moeten worden”, klinkt het.

In de aanloop naar de volgende modeweek in februari kondigt het CFDA, die verantwoordelijk is als organisator, al aan dat een serie van virtuele workshops rond het thema zal worden gelanceerd. Er wordt ook al volop nagedacht of de digitale modeshows een vast onderdeel zullen worden van de NYFW. Met het milieu in gedachten, lijkt dat alvast een stap in de goede richting.