Merk brengt iconische truien van prinses Diana weer op de markt

De Britse prinses Diana verscheen vroeger vaak in het openbaar met een opvallende sweater, waaronder een model met schaapjes. Nu brengt het label Rowing Blazers een ode aan haar stijl met een nieuwe collectie truien die op haar favoriete ontwerpen zijn geïnspireerd.

Prinses Diana, die eind juli 1997 stierf, werd vaak geprezen voor haar stijlgevoel. Zo koos ze er geregeld voor om opvallende sweaters te dragen. Eén van de hipste exemplaren in haar garderobe was een rode trui met witte schaapjes en één zwart diertje erop. Verder had ze ook een roze model met de quote ‘I’m a luxury’ op.

Door haar gedurfde keuzes - ze had ook bikershorts en blazers in haar kleerkast - werd Diana de eerste vrouw in het Britse paleis die interesse toonde in mode. Om haar te eren, sloeg het Amerikaanse Rowing Blazers de handen in elkaar met de favoriete merken van de betreurde prinses: Warm & Wonderful en Gyles x George.

De ontwerpsters bij deze labels, respectievelijk Joanna Osborne en Sally Muir, brengen een collectie truien uit met knipoog naar de prinses van Wales. Sommige modellen zijn een exacte kopie van haar stuks. De Diana-sweaters zijn te koop vanaf 312 euro. Via de website van het merk kun je laten bezorgen in België, maar houd er wel rekening mee dat er nog importkosten bij dat bedrag komen.