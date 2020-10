Virus slaat steeds harder toe in Limburg: dubbel zoveel besmettingen in een week

Hasselt - Het virus heeft de afgelopen dagen fors aan kracht gewonnen in Limburg. Zo is het aantal besmettingen in onze provincie op een week tijd maar liefst verdubbeld. Op dit moment komen er elke dag in Limburg 117 nieuwe besmettingen bij.

In de week van 2 tot 8 oktober waren er in Limburg 818 nieuwe besmettingen. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel dan de week daarvoor toen er sprake was van 406 nieuwe gevallen. Op dit moment testen er in Limburg 117 mensen per dag positief op het virus, vorige week waren er dat dagelijks nog 57. Het virus slaat dus nu ook in Limburg hard toe.

Op dit moment heeft Limburg zelfs de hoogste R-waarde van alle Vlaamse provincies. De R-waarde bedraagt in Limburg nu 1,598 wat betekent dat 100 mensen 159 andere mensen besmetten. Ook de positiviteitsratio gaat in Limburg pijlsnel de hoogte in. Zo is de positiviteitsratio geklommen naar 5,2 procent, wat betekent dat 5 op 100 coronatesten in Limburg positief zijn. Ondanks de forse stijging van besmettingen blijft Limburg wel nog altijd de beste coronaleerling in deze tweede golf. De incidentiegraad in Limburg bedraagt momenteel 140, wat betekent dat 140 op 100.000 inwoners op twee weken besmet zijn geraakt. In West-Vlaanderen bedraagt die incidentiegraad 178, in Oost-Vlaanderen 202, in Antwerpen 269 en in Vlaams-Brabant 344.

Voeren

Het virus slaat nagenoeg over de hele provincie steeds harder toe. Waar vorige vrijdag nog dertien Limburgse gemeenten een incidentiegraad hadden van 100 of meer, zijn er dat vandaag al dertig. In absolute aantallen wordt Hasselt momenteel het hardst getroffen met 122 besmettingen op twee weken tijd, gevolgd door Beringen (108 besmettingen), Genk (86 besmettingen), Heusden-Zolder (85 besmettingen) en Maasmechelen (81 besmettingen). Wanneer we naar de incidentiegraad kijken, wordt Voeren momenteel het zwaarst getroffen. Voeren heeft met 19 besmettingen op twee weken tijd een incidentiegraad van 455. Heusden heeft de tweede hoogste incidentiegraad (251), gevolgd door Beringen (232), Alken (224) en Maasmechelen (208).

Ziekenhuizen

Positief is wel dat het hoge aantal besmettingen in Limburg, voorlopig nog niet zorgt voor een forse stijging van het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen. Volgens de jongste cijfers van Sciensano lagen er zondag in de zeven Limburgse ziekenhuizen in totaal 38 Covid-patiënten, van wie 9 op intensieve. Drie patiënten worden beademd. Zaterdag was er in onze ziekenhuizen nog sprake van 41 Covid-patiënten, van wie 8 op intensieve. Op dit moment is er van een afbouw van de reguliere zorg of het uitstellen van operaties in de Limburgse ziekenhuizen nog geen sprake. Het virus maakt voorlopig in Limburg ook nog relatief weinig slachtoffers. Zo stierf er in de Limburgse ziekenhuizen afgelopen week één Covid-patiënt.