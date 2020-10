Zes Vlaamse en Brusselse gevangenissen halen minimale dienstverlening niet tijdens 48 urenstaking

De impact van de 48 urenstaking in de gevangenissen, waartoe christelijke vakbond ACV had opgeroepen, is het grootst in de gevangenis van Dendermonde en Sint-Gillis. Dat is maandag vernomen bij het gevangeniswezen. In zes Vlaamse en Brusselse gevangenissen haalt het aantal aanwezige personeelsleden het streefcijfer voor de minimale dienstverlening niet.