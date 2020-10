Crisiscentrum: “Tegen eind deze week 10.000 nieuwe gevallen per dag”

Als de stijging van het aantal coronabesmettingen zich aan het huidige tempo verderzet, dan zullen we deze week al dagen met 10.000 nieuwe gevallen per dag bereiken. Dat vreest het crisiscentrum. Momenteel verdubbelt het aantal besmettingen al om de acht dagen.

Steven Van Gucht, woordvoerder van het crisiscentrum, noemt de stijging “onrustwekkend”. Het virus wint in alle provincies en leeftijdsgroepen aan kracht. Van Gucht wijst erop dat Brussel het voornaamste brandpunt blijft, maar ook in stad Antwerpen is er een sterke stijging merkbaar.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt dag na dag, zij het nog iets minder snel dan het aantal besmettingen. Het crisiscentrum ziet momenteel een verdubbeling om de 10 dagen. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg verdubbelt om de 18 dagen. Ergens de komende weken zou het nodig kunnen worden om het aantal beschikbare bedden op de afdelingen intensieve zorgen uit te breiden, aldus Van Laethem.

Nieuw dagrecord

De coronacijfers blijven verder stijgen in ons land, blijkt uit de cijfers die Sciensano dagelijks vrijgeeft. Er worden dagelijks gemiddeld meer dan 4.000 besmettingen geregistreerd, meer dan 125 mensen opgenomen in het ziekenhuis en zo’n 16 sterfgevallen gemeld. Woensdag 7 oktober waren er 6.505 positieve tests wat een record is. Sinds het begin van de epidemie zijn al 162.258 mensen besmet geraakt.