Er is sprake van een tweede lockdown en woensdag was er zelfs een piek van meer dan 6.000 besmettingen op één dag. We kunnen er niet omheen: het coronavirus heeft ons in zijn greep. UGent-onderzoeker Bart Mesuere deelde op sociale media een kaart die toont hoe snel het virus ons land verovert. “Het ziet er niet goed uit”, klinkt het.