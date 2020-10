Binnenkijken in de eerste Amerikaanse winkel van Dries Van Noten

Dries Van Noten durft. De Antwerpse ontwerper heeft vrijdag zijn eerste winkel op Amerikaanse bodem geopend, en dat in volle crisistijd. Omdat reizen naar de VS momenteel niet bepaald aangereden wordt, nemen we zo al eens een kijkje binnen.

Dries Van Noten opende vrijdag in Los Angeles zijn eerste boetiek in de VS. De winkel aan de La Cienega Boulevard telt 790 vierkante meter en het is daarmee de grootste van de zeven eigen shops van de Antwerpse ontwerper wereldwijd. De volledige dames- en herencollectie zal er te koop zijn, maar er zullen ook tweedehands stuks binnengebracht kunnen worden en er zijn ook items uit het archief te koop.

Blikvanger van de winkel is de vleugelpiano, waar zelfs klanten een deuntje aan kunnen spelen. Voorts werd er gekozen voor kunst van de Japanner Azuma Makato en valt er heel wat kleurrijk meubilair te spotten. Na de coronacrisis zul je ook een hapje en drankje kunnen nuttigen in de winkel.

“Het is nogal vreemd om te zeggen dat je een fysieke winkel opent in het midden van de coronacrisis”, zei Van Noten eerder in een Zoom-gesprek met Vogue. “Het is een opportuniteit om na te denken over hoe zo’n winkel er moet uitzien tijdens en vooral na de Covid-crisis.”

Foto: Dries Van Noten

Foto: Dries Van Noten

Foto: Dries Van Noten