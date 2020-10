Serge Pauwels (36) zet plots punt achter wielercarrière: “Ik heb geen laatste rondje over de Champs-Elysées nodig”

Serge Pauwels (36, CCC) stopt na een profcarrière van vijftien jaar met wielrennen. Dat heeft de Belgische wielrenner maandagochtend bekendgemaakt. Pauwels nam dertien keer deel aan een grote ronde. In 2009 won hij een etappe in de Giro. Zes jaar later eindigde hij als dertiende in de Tour. In 2017 won Pauwels een rit en het eindklassement in de Ronde van Yorkshire.

Pauwels was eerder dit jaar geveld door een virale infectie - geen corona - en moest om die reden verstek geven voor de Tour de l’Ain, de Dauphiné en de Tour de France. Hij reed zijn laatste wedstrijd in februari. “Uit testen bleek dat hij myocarditis had, een ontsteking van de hartspier. Dan heb je rust nodig opdat die spier uit zichzelf kan genezen. Uit nieuwe tests vorige week bleek dat de myocarditis gelukkig genezen is, waardoor hij opnieuw had kunnen meedoen aan trainingen en wedstrijden”, legt ploegdokter Max Testa uit in een persbericht van het team. “Jammer genoeg zijn er dit seizoen nog maar weinig wedstrijden over, waardoor Serge simpelweg de tijd niet meer gehad zou hebben in wedstrijdvorm te raken voor de laatste wedstrijden van het seizoen.”

Foto: BELGA

Bovendien legt CCC Pro Team, de werkgever van Pauwels, na dit seizoen ook de boeken neer. “Ik heb de laatste maanden moeten rusten,waardoor ik tijd heb gekregen om na te denken over mijn toekomst”, vertelt Pauwels. “Ik heb nu groen licht gekregen om er weer aan te beginnen, maar ben bijna 37 jaar oud en heb het gevoel dat dit een goed moment is om er een punt achter te zetten. Mocht ik aan het begin van mijn carrière hebben gestaan, zou het een ander verhaal geweest zijn, maar ik kan nu terugkijken en zeggen dat ik alles bereikt heb wat ik wilde bereiken. Dan is het een goed moment om te stoppen. Ik moet ook aan mijn familie denken en kan niet wachten om meer tijd met hen door te brengen, iets wat ik na de stopzetting van het seizoen in maart al heb kunnen doen.”

Pauwels hoopt in het wielrennen te kunnen blijven. “Ik heb niets dan goede herinneringen aan mijn tijd als profrenner. Er zijn niet veel mensen die kunnen zeggen dat ze van hun job houden. Wielrennen is veel meer dan dat geweest voor mij, het is echt een passie en ik kijk ernaar uit om na mijn pensioen actief te blijven in de sector. Ik ben niet verdrietig. Ik ben het type coureur niet dat nog een laatste rondje over de Champs-Elysées nodig heeft ofzo. Dan ben ik enthousiaster over de toekomst. Ik zou graag iedereen die een rol heeft gespeeld in mijn carrière bedanken, van ploegmaats tot staf, familie en vrienden. Het is echt een onvergetelijke rit geweest en ik ben blij dat ik er op mijn eigen voorwaarden mee kan ophouden.”

Foto: Photo News

Serge Pauwels debuteerde in 2004 bij het opleidingsteam van Rabobank. Daarna droeg hij het shirt van onder meer Chocolade Jacques/Topsport Vlaanderen, Cervélo, Sky, Omega Pharma-Quick.Step, MTN-Qhubeka, Dimension Data en (sinds 2019) CCC.