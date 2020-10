Waarom Bart De Pauw twaalf miljoen eist van de VRT: “De mensen moeten van het idee af dat je tegen de overheid niet kan winnen”

Twaalf miljoen euro. De schadevergoeding die het gezin van Bart De Pauw van de VRT eist, lijkt duizelingwekkend hoog. Of het realistisch is dat hij dat bedrag ook effectief krijgt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar zijn advocaat Stijn Verbist – specialist in complexe dossiers tegen de overheid – heeft al bewezen dat hij nergens voor terugdeinst. “Ik wil geen tegendraadse advocaat zijn. Maar ik vind het schrijnend dat er zoveel overheidsfouten gemaakt worden.”