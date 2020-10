Jennifer Aniston toont nieuwste lid van de familie

Friends-actrice Jennifer Aniston heeft er een huisbewoner bij, dat toonde ze op Instagram. De nieuwste aanwinst van de familie luistert naar de naam Lord Chesterfield en valt al eens graag in slaap met een bot in zijn bek. Aniston laat weten dat haar nieuwe puppy eentje is die gered werd door een organisatie, maar nu dus een warme thuis krijgt. Naast Lord Chesterfield had de actrice al twee honden: Sophie en Clyde.