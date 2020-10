Chrissy Teigen keert terug naar sociale media na miskraam

Normaal is Chrissy Teigen niet weg te slaan van sociale media, maar sinds ze een miskraam heeft gehad bleef het stil op haar Twitter en Instagram. Afgelopen weekend reageerde ze voor het eerst weer op een post die haar eventjes aan het lachen had gebracht in deze moeilijk tijden.

“Van het ziekenhuis naar huis rijden zonder baby. Hoe kan dit echt zijn.” Met die woorden nam Chrissy Teigen op 1 oktober voor onbepaalde tijd afscheid van sociale media. Het voormalig model en haar man John Legend waren zopas hun ongeboren zoontje Jack verloren nadat ze met hevige bloedingen in het ziekenhuis was opgenomen. Sindsdien bleef het akelig stil op haar Twitter en Instagram, twee plaatsen waar ze anders niet van weg te slaan is.

Maar afgelopen weekend verscheen er dan toch wat licht aan het eind van de tunnel. Teigen reageerde namelijk op een Instagrampost van Betches Media, een account die grappige tweets van over de hele wereld verzamelt. Auteur van de post in kwestie was Kara Morehart. Die schreef: “Zopas een afspraak geboekt om mijn wenkbrauwen te laten waxen. Ik ben blij dat ik een masker zal dragen zodat ik niet snor ook? hoef te horen.” Teigen reageerde met: “Eindelijk, een lach. Bedankt daarvoor.”