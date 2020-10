Hét taboe: opnieuw in lockdown. Maar hoe streng moet die zijn? Dit riskeren we

“Als het niet verbetert, nemen we extra maatregelen.” Dat was de voorbije dagen de mantra van de ministers. Maar wat is de drempel? En welke maatregelen dan? Daarover blijven ze vaag. “We zitten met een enorm taboe: een nieuwe lockdown zoals in maart en april invoeren. Maar wat dan wel? Op een bepaald moment gaan we keuzes moeten maken”, zegt infectiologe Erika Vlieghe.