Gevangenissen staken opnieuw omwille van te weinig Covid-19-testen

In de gevangenissen start vandaag, maandag, om 6.00 uur een nieuwe 48 urenstaking die verband houdt met het coronavirus. De christelijke vakbond protesteert ermee tegen de regels over uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven. Maandagnamiddag is overleg gepland tussen het gevangeniswezen, het kabinet Justitie en de vakbonden.