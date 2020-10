Dr. Fauci kwaad over misleidende verschijning in campagneclip Trump

Dokter Anthony Fauci, de Amerikaanse topexpert in infectieziektes die een vooraanstaande rol speelt in de strijd tegen het coronavirus, is ontstemd dat verklaringen van hem zijn gebruikt in een campagneclip van president Donald Trump. “In mijn bijna vijf decennia openbare dienst heb ik nooit publiekelijk een kandidaat ondersteund”, zei Fauci zondag in een mededeling aan televisiezender CNN.