We hebben wereldkampioen Julian Alaphilippe niet nodig voor sensatie in en na de klassiekers. De twee andere topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen zijn sinds zondag immers verwikkeld in een mondje bekvechten. Sterkste man in koers Wout van Aert verwijt Mathieu van der Poel op zijn wiel te rijden. “Ik ben teleurgesteld in hem. Dit is normaal niet zijn manier van koersen.”