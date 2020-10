U heeft het mogelijk ook al gehad, dat ongevraagde telefoontje met de onschuldige stem aan de andere kant van de lijn, het verkooppraatje en de hoorbare ontgoocheling als u ‘nee’ zegt. Jan Willekens (65) kreeg zo week na week telefoontjes. De oplossing: een registratie bij Do Not Call Me, alias Bel Me Niet Meer.