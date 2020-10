Tv-maker Luc Haekens, afkomstig van Tessenderlo, is nu ook olijventeler. Op zijn eigendom in Scherpenheuvel-Zichem staat de enige olijfboomgaard van Vlaanderen. “Het is vier jaar geleden begonnen als experiment met honderd boompjes. Volgend jaar gaan we er duizend aanplanten”, kondigt hij aan.