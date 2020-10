Door de toegenomen interesse voor een griepspuit is de voorraad in Limburg nagenoeg uitgeput, maar beterschap is onderweg. “Meer mensen laten zich dit jaar vaccineren door de coronaproblematiek. Toch is er voor de risicopatiënten nog geen reden tot paniek. Er zijn nog 700.000 extra vaccins voor België besteld”, klinkt het bij het KLAV.