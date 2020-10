Regen of zon. Tien graden of dertig graden. Herfst of lente. Viruszorgen of vrolijkheid. Lege tribunes of vol huis. Nieuwe ballen of het oude spul. Wat maakt het uit? In Parijs heerst slechts één man. Met superieur tennis walste Rafael Nadal over een machteloze Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5) naar zijn dertiende Roland Garros.