Joan en Mert winnen ‘Love Island’ en verdienen 25.000 euro

Van in het begin kozen ze voor elkaar. Hoewel zij soms vond dat hij te kritisch was en hij vond dat zij hem meer wou dan hij haar. Maar zie, de liefde werd groter en het publiek koos Mert en Joan uit als winnaars van Love Island. De jongen van 20 die nog nooit een relatie had en het vijf jaar oudere meisje die hem veel leert.

25.000 euro. Dat krijgt het koppel Mert en Joan uit Love Island. Ze werden als winnaars gekozen door de kijkers van het programma waarin vrijgezellen in een grote villa op Gran Canaria op zoek gingen naar ‘ware liefde’. Er werd dit seizoen ook weer duchtig van partner verwisseld, maar de 20-jarige Mert en de 25-jarige Joan bleven van in het begin bij elkaar. “We vergeten dat we geld hebben gewonnen”, aldus Joan. “Raar dat je geld kan winnen om de liefde te winnen. Eigenlijk heb je al met de liefde het grote lot getrokken”, zegt een dolverliefde Mert. Wat ze met het geld zullen doen? “Een treinabonnement kopen, we wonen op anderhalf uur van elkaar”, lacht Joan. “ En eigen dates organiseren, naar de bioscoop gaan, uiteten. Het echte leven in handen pakken.” Mert knikt. “We zullen elkaars familie ontmoeten. Zij is de eerste vrouw en ook de laatste die ik aan mijn familie zal voorstellen.”

Genieten

De verliefde Mert is vijf jaar jonger dan zijn geliefde. En het is zijn eerste relatie. “Ze leert mij heel veel. Hoe ik volwassen moet worden. Ik ben haar daar zo dankbaar voor. Ik was gewoon op de mooiste plek met de mooiste vrouw.” Het koppel is blij dat de camera’s weg zijn. “Op het eiland hebben we gezoend, geknuffeld en wat gevoeld”, zegt Mert. “Nu we uit de villa zijn en er geen camera’s meer op ons bed gericht staan of microfoons onder de schilderijen zijn, kunnen we echt genieten. Nu kunnen we echt intiem zijn. Heerlijk.”