Amy Coney Barrett, kandidaat Hooggerechtshof in VS: “Ik zal kijken naar letter van de wet”

Amy Coney Barrett, de kandidaat van president Donald Trump voor het Hooggerechtshof in de VS, zegt haar politieke overtuigingen buiten beschouwing te zullen laten bij haar werk als rechter. Ze benadrukt in een verklaring dat de rechterlijke macht er niet is om zelf beleid te maken. Dat is volgens haar de taak van gekozen volksvertegenwoordigers.