Stig Broeckx heeft op zijn Instagram-pagina bekendgemaakt dat hij gaat trouwen met zijn vriendin Marlies.

Broeckx viel in de Baloise Belgium Tour van 2016 bijzonder zwaar. De renner lag wekenlang in coma, maar heeft intussen een hele lange weg richting een normaal leven afgelegd. Broeckx woont alleen, en is sinds eind vorig jaar samen met vriendin Marlies. Zij zei zondag ‘ja’ op zijn grote vraag.