Astrid in Massachusetts: “Niet meer trots Amerikaan te zijn”

Houthalen-Helchteren -

De 23-jarige Astrid Vermeulen uit Houthalen, die op haar zesde met haar ouders naar de VS verhuisde, woont intussen vijf jaar in Boston (Massachusetts), waar ze afstudeerde als bio-medisch ingenieur. “Het is beangstigend om in een land te leven waar mensen Trump steunen en zijn mentaliteit delen.”