Kevin De Bruyne “uit voorzorg” gewisseld bij Rode Duivels, Jan Vertonghen keert terug naar Lissabon

Kevin De Bruyne werd zondagavond op bezoek in Engeland op de derde speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League in de tweede helft naar de kant gehaald voor Yari Verschaeren. Een opmerkelijke wissel, want het stond toen al 2-1 in het voordeel van de thuisploeg. Voor de bank werd er meteen druk gecommuniceerd tussen bondscoach Roberto Martinez en KDB.

De Belgen dwongen uiteindelijk niet veel meer af in Wembley, waardoor ze tegen hun eerste nederlaag in bijna twee jaar aanliepen. “Ik zou niet zeggen dat Kevin geblesseerd is, al was hij niet honderd procent. Het was eerder een wissel uit voorzorg”, vertelde Martinez na afloop tijdens een virtueel persmoment. “Yari is een voetballer die de ruimte kan vinden en dat was ook de opdracht van Kevin. Hij voldoet aan het profiel dat we op dat moment nodig hadden.”

In IJsland kunnen de Belgen woensdag niet rekenen op Jan Vertonghen. Hij herstelt van een jukbeenbreuk en geraakt niet speelklaar. De bondscoach laat de recordinternational terugkeren naar Benfica om bij zijn club te revalideren.

Dries Mertens heeft nog altijd niet bij de selectie kunnen aansluiten, wegens een quarantaine bij zijn club Napoli. Martinez zou hem er toch nog graag bij hebben in IJsland. “Iedereen weet hoe graag Dries wil spelen voor zijn land. We wachten dan ook tot de laatste seconde op hem en hopen dat hij toch nog kan aansluiten. In IJsland verwacht ik een reactie. We zullen er alles aan doen om deze groep nog te winnen. De beslissing valt in november.”