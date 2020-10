Hasselt / Knokke-Heist -

De bordeauxkleurige Aston Martin DB2/4, die ooit toebehoorde aan koning Boudewijn, is zondag in Knokke-Heist geveild voor 271.000 euro. Het was met deze bolide dat de vorst in 1956 incognito naar de Duizendjarige Eik in Lummen karde.