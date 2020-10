OVERZICHT NATIONS LEAGUE. Oranje kan niet winnen tegen Bosnië-Herzegovina, Haaland scoort drie keer

Niet alleen de Rode Duivels speelden zondagavond in de Nations League. Ook heel wat andere toplanden werkten hun derde speeldag in de Nations League af. Bekijk hier het overzicht.

Na het vriendschappelijk verlies bij zijn debuut koos nieuwbakken Nederlands bondscoach Frank de Boer voor iets meer zekerheid. Donyell Malen en Luuk de Jong stonden dit keer in de basis tegen Bosnië-Herzegovina. De Nederlanders hadden veruit het meeste balbezit, maar zetten daar weinig tegenover. Meer nog, Oranje moest het zonder kans rooien in de eerste helft. Na de pauze kregen onze noorderburen het nog steeds lastig om kansen te creëren. Ondanks de malaise koos De Boer ervoor om Hateboer, Aké, Babel en Berghuis in te brengen, maar Donny van den Beek op de bank te laten. Oranje staat met vier punten tweede in Groep 1A, maar Italië en Polen spelen om 20u45 nog.

De Kroaten verloren hun eerste twee partijen in Groep A van de Nations League en moesten tegen Zweden dus dringend winnen. Dat had Nikola Vlasic goed begrepen. De winger van CSKA Moskou opende na een halfuurtje de score. Na een dik uur bracht Marcus Berg, voetballend bij FK Krasnodar, de bordjes op gelijke hoogte. De Kroaten gingen in het slot toch nog met de broodnodige drie punten lopen dankzij een doelpunt van Andrej Kramaric. Met Polen en Frankrijk ook in de groep blijven de Kroaten derde.

Foto: EPA-EFE

De Noren rekenen op een sterk spitsenduo dezer dagen. Naast de altijd scorende Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund staat Alexander Sørloth, ex-spits van AA Gent en tegenwoordig aan de slag bij RB Leipzig in de Bundesliga. Beiden kwamen ook tot scoren toe tegen de Roemenen. En schrik niet, maar Haaland legde er wel opnieuw drie in het mandje. Zes goals in zes interlands: ook voor zijn land blijft de doelpuntenmachine draaien op volle toeren. De Noren staan met deze zege aan de leiding in Groep 1B.