Rode Duivels spelen leidersplaats in Nations League kwijt na verrassende nederlaag tegen matige Engelsen

Doorlopend baas en toch met een nederlaag naar huis. Ook zonder Eden Hazard, Dries Mertens, Jan Vertonghen en Thibaut Courtois was België de betere van Engeland. Maar na een te makkelijk weggegeven penaltyfout van Thomas Meunier en een zondagsschot van Mason Mount leden de Rode Duivels hun eerste nederlaag in twee jaar: 2-1. Dikke pech of stof tot nadenken?

“Totaal onverdiend.” Niet alleen de Belgische, ook de Engelse waarnemers waren het roerend eens toen vijf minuten voor rust de bal op de stip ging voor de thuisploeg. Engeland had in de hele eerste helft nauwelijks kansen afgedwongen. Simon Mignolet was nog werklozer geweest dan tijdens de meest dominante wedstrijden met Club Brugge. Maar toch kregen de “Three Lions” de kans om langszij te komen. Na een corner had Thomas Meunier geheel onnodig de hand op de schouder van Jordan Henderson gelegd.

De Liverpool-captain ging wel hele makkelijk neer, maar op de fout was niets af te dingen. Meunier had de ref geen kans mogen geven te fluiten. Net zoals Romelu Lukaku misschien ook op zijn benen had kunnen blijven staan toen hij na een kwartier onderuit werd geschoffeld door Eric Dier. Twee penalty’s hielden beide teams in evenwicht aan de rust. Maar het spelbeeld was eenzijdig in het voordeel van de Belgen geweest. Op de eerste tien minuten na, toen Engeland het balbezit kreeg zonder gevaarlijk te zijn, toonden de Rode Duivels hun technische en fysieke overmacht.

Romelu Lukaku was bij momenten onbespeelbaar voor de Engelse verdediging. Na acht jaar in de Premier League is de spits bij het Inter van Antonio Conte een afgewerkt product geworden. Dat stellen ze nu ook in Engeland vast. Lukaku toonde zich een betrouwbaar aanspeelpunt, schermde goed de bal af en won zowat elk duel.

Na tien minuten konden de Belgen al een eerste keer juichen. Toby Alderweireld stuurde Thomas Meunier in het straatje, Yannick Carrasco schakelde Eric Dier uit, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat Timothy Castagne doelman Jordan Pickford had gehinderd in buitenspelpositie.

Engeland voelde toen al dat België veel te sterk was en het was een kwestie van tijd voor Romelu Lukaku de 0-1 op het bord zette. Eric Dier zette een tackle hopeloos te laat in en Big Rom scoorde vanop penalty zijn 53ste goal in 83 matchen voor de Duivels. In zijn laatste elf wedstrijden trof Lukaku 13 keer raak voor de Belgen. Op zijn 27ste zit hij aan 277 goals in alle competities samen. Cijfers om van te duizelen.

Engeland slikte zijn eerste tegengoal in zeven wedstrijden en de vrees leefde dat er nog doelpunten zouden volgen. Marcus Rashford leverde zomaar in bij Kevin De Bruyne, maar KDB’s schietkans ging te zwak in de handen van Pickford. Als “valse negen” speelde De Bruyne voor zijn doen een middelmatige wedstrijd. Met af en toe een geniale bal, maar ook veel afval. Een gemiste controle, een verkeerde pass. Dan was Yannick Carrasco beter. Maar ook hij miste scherpte toen hij twee keer afgezonderd voor doel werd gebracht. Eén keer na een hakje van Lukaku, in de tweede helft na een uitstekende pass van De Bruyne binnendoor.

In de tweede helft beten de Belgen hun tanden verder stuk op de Engelsen. De withemden zijn verre van een wereldploeg maar toonden zich een taaie brok. Bij momenten was het jagen op spoken. En toen Mason Mount met een afgeweken bal op de voet van Toby Alderweireld de 2-1 maakte, werd de taak er voor de Belgen nog moeilijker op. De thuisploeg had nu helemaal geen reden meer om aan te vallen.

Verschaeren en Doku

Ook Yari Verschaeren (voor De Bruyne) en Jérémy Doku konden niets meer forceren. Waar is Dries Mertens als je hem nodig hebt? Na de eerst nederlaag in twee jaar – de 5-3-pandoering in de Nations League in Zwitserland – heeft Roberto Martinez stof tot nadenken. Jazeker, er was pech mee gemoeid. Maar om succesvol te zijn in toernooien moet je wedstrijden waarin je voetballend de betere ploeg bent naar je toe kunnen trekken.

Na de 1-1 met een experimenteel elftal tegen Ivoorkust en de nederlaag in Engeland, de eerste voor de Duivels sinds de 5-2 pandoering van bijna twee jaar geleden in Zwitserland, oogt het rapport van de Belgen in dit drieluik niet al te positief. Voor de bondscoach is het de eerste keer dat hij bij de nationale elf een één op zes laat noteren.

Woensdag volgt nog de verplaatsing naar IJsland. Halverwege de groepsfase nemen de Engelsen met zeven punten de leiding over van België, dat zes punten telt. Denemarken telt één punt, IJsland is nog puntenloos. Beide landen hebben voorlopig een wedstrijd minder en staan zondagavond nog tegenover elkaar.