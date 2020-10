Toon Aerts wint eerste Superprestige-manche

Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) heeft zondag de eerste Superprestige-manche van het nieuwe veldritseizoen op zijn naam geschreven.

De 26-jarige Kempenaar haalde het in het Nederlandse Gieten na een lange solo voor Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), die vorig jaar de beste was in Gieten, en Belgisch kampioen Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal). Thibau Nys (Telenet Baloise Lions) moest opgeven na een vroege tuimelperte over de balkjes.

Het is voor Aerts zijn tweede zege in het veld dit seizoen. Vorige week won hij ook al de Polderscross in Kruibeke.

De volgende Superprestige-manche vindt op 24 oktober plaats in Ruddervoorde.