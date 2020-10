Rafael Nadal walst met superieur tennis over Novak Djokovic in finale van Roland Garros

Was in Parijs de kloof tussen Rafael Nadal en de rest van het veld ooit groter dan nu? De 34-jarige Spanjaard liet niets heel van Novak Djokovic, nochtans het nummer 1 van de wereld én een man die dit jaar nog geen match had verloren. Door deze 6-0, 6-2 en 7-5 boekt Nadal zijn 13de eindzege op Roland-Garros, waarmee hij qua grand slams recordhouder Roger Federer (20) bijbeent.