Kerstmis vieren zoals altijd? “We zullen creatief moeten zijn”, zegt Erika Vlieghe

Kerstmis vieren zoals we dat gewoon zijn zal er dit jaar wellicht niet inzitten. Dat heeft infectiologe Erika Vlieghe nog eens herhaald op RTL-TVI. “We zullen creatief moeten zijn en alternatieven zoeken”, zei ze.

Wie nog hoopt om met Kerstmis samen te komen bij iemand thuis en met heel de familie de voeten onder tafel te steken: zo ver is het nog lang niet. Wel integendeel, zegt infectiologe Erika Vlieghe zondag in C’est pas tous les jours dimanche op RTL-TVI. “Als ik eerlijk ben, weten we niet of het normaal gaat kunnen. Met mijn familie bekijk ik het dag per dag.”

Maar intussen bereidt de familie zich wel voor op alternatieve manieren om kerst te vieren. “Het zou bijvoorbeeld in kleinere groepjes kunnen. Is dat leuk? Neen. Willen we dat? Neen. Maar we zullen creatief moeten zijn. We zullen als samenleving alternatieven moeten zoeken om de situatie niet nog veel erger te maken dan ze nu al is.”