Eerste wedstrijd, eerste zege voor Alvarado in Superprestige Gieten

Daags na haar bronzen medaille op het WK mountainbike bij de beloften, toonde Ceylin del Carmen Alvarado zich zondag de sterkste in de eerste manche van de Superprestige. Ze soleerde in Gieten naar de zege. Met Annemarie Worst en Lucinda Brand vervolledigden de Nederlandse vrouwen het podium. Laura Verdonschot eindigde als eerste landgenote op een zevende plek, Sanne Cant finishte als tiende.