Slangenvangers worstelen minutenlang met gigantische python in moeras: “Eén fout en we lagen in het ziekenhuis” Video: Storyful via Reuters

Ryan Ausburn en Kevin Pavlidis hebben in de Amerikaanse staat Florida een tijgerpython van maar liefst 5,7 meter te pakken gevangen. Het leverde de twee slangenvangers ook een record op: het is het grootste exemplaar ooit dat in de staat werd gemeten.

Er ging een erg zware strijd mee gepaard. Op beelden die een collega van de mannen vastlegde, valt te zien hoe Ausburn de slang vanuit het water richting een onverharde weg droeg. Pavlidis trachtte intussen om de staart van het enorme reptiel onder controle te houden. “Ik had nog nooit een slang van deze grootte gezien”, schreef de man achteraf op sociale media. “Mijn handen waren aan het beven toen we haar benaderden. Eén fout maken kon ervoor zorgen dat we in het ziekenhuis belandden.”

De operatie liep gelukkig zonder noemenswaardige problemen. Toen de slang zich niet meer rond het lichaam van Ausburn kon wikkelen, was de euforie een feit. De vangst gebeurde in het kader van een eliminatieprogramma in Florida dat reeds drie jaar geleden van start ging. Zo willen de autoriteiten vermijden dat de reptielen, oorspronkelijk afkomstig uit Zuidoost-Azië, het lokale ecosysteem verder verstoren.

bekijk ook

Meterslange python brengt gezin bezoekje via de luchttoevoer in de badkamer