REACTIES. Mads Pedersen profiteert in Gent-Wevelgem van rivaliteit bij achtervolgers: “Had vertrouwen in mijn sprint”

De Deen Mads Pedersen heeft nu ook Gent-Wevelgem op zijn palmares gezet. Hij begon zondag de sprint met de kopgroep, waar ook nog Alberto Bettiol, Florian Sénéchal en Matteo Trentin deel van uitmaakten, van ver op kop. Niemand slaagde erin de bonkige Deen te overrulen en zo mocht hij het zegegebaar maken op de Vanackerestraat in Wevelgem. Eerder al won hij de tweede rit in de Ronde van Polen en ook de tweede etappe van de Binckbank Tour, waar hij ook het puntenklassement voor zijn rekening nam.

LEES OOK. Wout van Aert begrijpt Mathieu van der Poel niet: “Hij wilde blijkbaar liever dat ik verloor dan dat hij zelf won”

Die sprint met vier kwam er omdat er enorm veel rivaliteit was in de achtervolgende groep. “Misschien wel, maar dat is toch in elke koers zo. Het leek wel zo dat enkele renners elkaar het licht in de ogen niet gunden. Dat kon ik uitspelen natuurlijk”, vertelde Pedersen.

“Ik was al blij dat ik naar de drie kon rijden. Ik moest omzeggens twee sprinten rijden. De eerste op iets minder dan twee kilometer van de finish en dan in de laatste rechte lijn. Florian Sénéchal reed voor mij en trok door. Dan kon ik mezelf ook op gang trekken. Met het gekende gevolg. Ik geloofde ook in mijn sprint, ik wist dat ik snel was.”

De koers werd gereden in een typisch Belgisch herfstweer. “We hebben zowat alle weertypes gehad vandaag. Dan weer regende het, dan scheen de zon en begon het daarna opnieuw te regenen. Schitterend dus”, lachte Pedersen. “Op zowat tien kilometer van de eindmeet maakte ik een heel moeilijk moment mee. Ik stond zelfs op de limiet om krampen te krijgen. Gelukkig was dat niet het geval. Naarmate we naar de eindmeet reden, zag ik wel wat winstkansen. En dan kwam die uitval er op twee kilometer van de finish. Ik kon naar Florian Sénéchal, Matteo Trentin en Alberto Bettiol rijden en zo kwam het tot een sprint met vier.”

Volgende zondag is er de Ronde van Vlaanderen. Met een zege in Gent-Wevelgem op zak kan hij die wedstrijd zonder al te veel druk aanvatten. “We koersen door de huidige omstandigheden altijd alsof het onze laatste wedstrijd is. Dat zal in de Ronde van Vlaanderen niet anders zijn. Ik trek naar die koers met de intentie om deze ook te winnen. Natuurlijk is de concurrentie groot. In de Ronde zullen opnieuw dezelfde renners als altijd de wedstrijd kleuren en daar hoop ik bij te zijn.”

Foto: EPA-EFE

Florian Sénéchal trekt met goede conditie naar seizoenseinde

Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step) mocht tevreden zijn met de dichtste ereplaats na Mads Pedersen. De 27-jarige Fransman begon de sprint van ver op kop, maar dat bleek later van net iets te ver. Hij kon zo zijn landgenoot Philippe Gaumont (1997) niet opvolgen als laatste Franse eindlaureaat van Gent-Wevelgem.

“Ik ben best tevreden met dit resultaat. Natuurlijk is het altijd beter en leuker om te winnen, maar ik kwam vandaag nog ten val. Ik kon desondanks nog terugkomen. Bovendien werd de koers gereden onder slechte weersomstandigheden. Ik slaagde erin om de finale mee te maken met een selecte groep die streed voor de zege. Ik denk dat een tweede plaats het hoogst haalbare was vandaag”, meldde de runner-up van Gent-Wevelgem, Florian Sénéchal.

Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden, zeker met het wegvallen van Parijs-Roubaix. “Juist daarom is dit resultaat heel belangrijk. Er resten ons niet veel mogelijkheden meer om nog eens te winnen en vandaag heb ik vastgesteld dat de conditie echt wel goed is. De hele dag voelde ik me goed en ik was heel gemotiveerd om iets te laten zien. Het bleef onrustig in onze groep en het kwam tot een sprint met vier. Daarin bleek er net eentje sneller dan mij. Ik kan met een pak vertrouwen naar het einde van het seizoen trekken.”

Matteo Trentin lijkt klaar voor Ronde: “Misschien zit er dan nog iets meer in”

Met het wegvallen van Greg Van Avermaet binnen CCC Team schoof Matteo Trentin een rang op in de pikorde en werd hij in Gent-Wevelgem zondag als absolute kopman uitgespeeld. De 31-jarige Italiaan bedankte met een derde plaats. Het toont alvast aan dat Trentin klaar is voor wat komende zondag volgt met de Ronde van Vlaanderen.

De kans dat Van Avermaet daar aan de start komt, is klein. “Laat ons hopen dat hij erbij is. Ik voel me alvast heel goed en ben klaar voor ‘Vlaanderens Mooiste’. Dat liet deze derde plaats duidelijk uitschijnen. Misschien kan ik volgende week nog iets meer?”, gaf Matteo Trentin mee.

“Alle verwachtingen werden ingelost in deze Gent-Wevelgem. Het werd een zware koers onder gure weersomstandigheden. Ik kon me in het begin van de wedstrijd wat in de luwte houden omdat mijn teamgenoten me heel goed omringden. Ik kon zo mijn goede benen wat sparen. En dan kwam de finale eraan na de laatste beklimming van de Kemmelberg.”

Die finale werd aangevat met een waar elitegroepje. “Ik ging even kijken wie er allemaal in onze groep zat en wie daarvan de sprinters waren. Ik kwam snel tot de vaststelling dat er een pak snelle mannen bij zaten. Een uitval proberen opzetten had ook geen nut. Iedereen sprong naar iedereen. Logisch, want elke poging kon nu eenmaal de juiste zijn. Elke reactie werd daarom gecounterd en zo naderden we Wevelgem alsmaar meer en meer. Toen Küng nog eens ging, reed ik naar zijn wiel, maar mijn benen stonden toen echt wel op ontploffen. En dan moest de sprint nog komen.”

Foto: Photo News

Alexander Kristoff hoopt op beterschap in Ronde van Vlaanderen

De 33-jarige Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) heeft zichzelf dus niet kunnen opvolgen. De Noor was niet mee met een select groepje dat naar de Vanackerestraat in Wevelgem stoof. Kristoff werd uiteindelijk negentiende.

“Tijdens de laatste beklimming van de Kemmelberg ging het dit jaar veel te snel voor mij. Er muisde daar een klein groepje van ons weg. Ik zat niet ver daarachter, maar de mannen die deel uitmaakten van die kopgroep reden wel heel snel. Het duurde een tijdje voor we echt konden organiseren en een tegenreactie opzetten. Ik zat daar eigenlijk ook wel op mijn limiet”, vertelde Kristoff.

“Er werd heel de wedstrijd fel gekoerst. Het ging er altijd zeer nerveus aan toe. De benen waren niet slecht, maar de mannen voorin hadden blijkbaar betere benen. Ik kijk met wat gemengde gevoelens uit naar de Ronde van Vlaanderen van volgende week. Daarin zitten nog een pak meer hellingen en vandaag verteerde ik de bultjes van Gent-Wevelgem niet zo goed. Hopelijk ben ik volgende week toch iets beter.”