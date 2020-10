Ruben Guerreiro wint tweede Giro-bergetappe voor Education First

Ruben Guerreiro (Education First) heeft de negende etappe in de Giro gewonnen. De Portugees was in Roccaraso sneller dan Jonathan Castroviejo (Ineos), de andere overblijver van de lange vlucht. De bergrit werd voor de toppers een maat van niets: ze keken naar elkaar en konden leider João Almeida onvoldoende bestoken.