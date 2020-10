Mark Cavendish in tranen na finish Gent-Wevelgem: “Dit is misschien de laatste koers uit mijn carrière”

Mark Cavendish (Bahrain-McLaren) heeft na afloop van Gent-Wevelgem een opvallend interview gegeven. De Britse sprinter ging mee in de lange ontsnapping, maar voor de camera’s stamelde hij achteraf maar één zin. “Dit is misschien wel de laatste wedstrijd van mijn carrière”, vertelde hij, met tranen in de ogen.

Na de zin trok hij meteen verder, waardoor verdere reactie op het statement van de 35-jarige voormalige veelwinnaar ontbrak. Cavendish is ex-wereldkampioen, won Milaan Sanremo, dertig etappes in de Tour en won zijn laatste wedstrijd in de Ronde van Dubai in februari 2018. Voor volgend seizoen is Cavendish nog op zoek naar een nieuwe werkgever, maar veel goede hoop lijkt de Brit daar dus niet op te hebben.