Maasmechelen -

De politie heeft zaterdagavond geflitst op de Rijksweg (70 km/uur) en op de Oude Baan (50 km/uur). Van de 346 bestuurders die de camera passeerden, reden er 92 (26%) te snel. Op de Rijksweg werden twee bestuurders aan de kant gezet. De hoogste gemeten snelheid op de Rijksweg was 125 km/uur, of 55 km/uur te snel. Op de Oude Baan was de hoogst gemeten snelheid 88 km/uur.