Fors meer besmettingen, maar Limburg blijft beste coronaleerling van het land

Met 128 besmettingen per 100.000 inwoners over een periode van twee weken is de incidentie in Limburg de laagste van het hele land. Foto: Photo News

Hasselt - De coronacijfers blijven stijgen: de voorbije week kwamen er in Limburg 698 nieuwe besmettingen bij. Dat is een stijging met 63 procent in vergelijking met de week daarvoor en de sterkste toename sinds de start van het nieuwe schooljaar.

Van 1 tot en met 7 oktober hebben 698 mensen positief getest in onze provincie, 269 meer dan de week daarvoor. Ondanks die sterke stijging blijft Limburg tijdens deze tweede golf de beste coronaleerling van de klas. De incidentie in onze provincie is met 128 besmettingen per 100.000 inwoners veruit de laagste van het hele land. Voor België bedraagt de gemiddelde incidentie 349 en Brussel telt zelfs 690 besmettingen per 100.000 inwoners.

Het reproductiegetal in onze provincie bedraagt 1,488. Dat betekent dat 100 patiënten gemiddeld 149 mensen besmetten. De positiviteitsrato (het percentage positieve tests) stijgt van 4,3 naar 4,9 procent. Na West-Vlaanderen is dat nog altijd de laagste positiviteitsrato van het land .

15 sterfgevallen per dag

In heel België kwamen er tussen 1 en 7 oktober gemiddeld 3.749 nieuwe besmettingen per dag bij. Afgelopen woensdag werden zelfs meer dan 6.000 nieuwe gevallen gemeld. Er worden nu elke dag gemiddeld 119 (+67 procent) mensen in het ziekenhuis opgenomen en er sterven dagelijks 15 mensen aan het coronavirus (+96 procent).

In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 1.257 coronapatiënten, ruim 50 procent meer dan de week daarvoor. In Limburg liggen 41 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, van wie er 7 intensieve zorgen nodig hebben.

Europa

Met die cijfers is er nog maar één land dat op de coronakaart van Europa slechter scoort dan België. Ons land laat nu ook Spanje en Nederland achter zich in de lijst met landen die het zwaarst getroffen zijn door de pandemie. De slechtste leerling van de Europese klas blijft Tsjechië.

