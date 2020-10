Vrouw stelt verloofde voor ultieme keuze in supermarkt: “Nu trouwen of het is uit”

Vrouw in bruidsjurk stelt verloofde voor ultieme keuze in supermarkt: “Meteen trouwen of het is uit” Video: TikTok

Een dame in bruidsjurk heeft een wel erg vreemde situatie veroorzaakt in een supermarkt in Las Vegas.

De vrouw was op zoek naar haar verloofde die op dat ogenblik in het warenhuis werkte. Toen ze hem vond, stelde ze hem voor een drastische keuze: “Ofwel gaan we onmiddellijk trouwen, ofwel is het uit.”

De vrouw was bovendien niet alleen. Om haar boodschap kracht bij te zetten, werd ze vergezeld door een pastoor en een bruidsmeisje die de ceremonie konden verzorgen. “Twee jaar geleden heb je me ten huwelijk gevraagd, nu is het eindelijk tijd om het te doen”, vertelde ze. “Het is nu of nooit.” De man, zichtbaar verbaasd door de ongemakkelijke situatie, vraagt vervolgens of ze het gesprek buiten kunnen voortzetten.

Of de man nadien daadwerkelijk trouwde met zijn vriendin, is niet geweten. De beelden die een ooggetuige vrijdag postte op TikTok, worden intussen lustig gedeeld en bekeken. “Het beste moment van mijn week!”, schreef de maker van de video er nog bij.