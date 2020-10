Bilzen -

Zondagochtend is een 71-jarige man die te veel alcohol had gedronken tegen de lamp gelopen. De man had in Mopertingen voor de ogen van een patrouille een oranje verkeerslicht genegeerd. Uit een ademtest bleek dat hij 1 promille alcohol in het bloed had. Hij speelde zijn rijbewijs voor 6 uur kwijt en zal zich later bij de politierechter mogen verantwoorden.