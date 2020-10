De Deen Casper Pedersen wint loodzware en nerveuze Parijs-Tours

Casper Pedersen heeft Parijs-Tours op zijn naam gebracht. De Deen van Team Sunweb versloeg na een loodzware en nerveuze editie in een sprint à deux zijn medevluchter Benoît Cosnefroy. Joris Nieuwenhuis fininshte als derde.

146 renners namen de start in Chartres. Daar was onze landgenoot Loïc Vliegen niet bij. De renner van Circus Wanty Gobert kampte met maagproblemen. Een opdoffer voor het team dat een kopman zag uitvallen.

Na een snelle start zou uiteindelijk een groep van zes ontsnappen uit het peloton: Evaldas Siskevicius (Nippo-Delko Provence), Elmar Reinders (Riwal Securitas), Petr Rikunov (Gazprom-Rusvelo), Sergio Martin (Caja Rural), Mikel Artisti (Euskaltel-Euskadi) en onze landgenoot Emiel Vermeulen (Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole).

Waaiers

De zes verzamelden in geen tijd 3:30 bonus op het peloton waar AG2R en Sunweb, voor de winnaar van 2018 Soren Kragh Andersen, controleerden. Meer dan 3:45 zouden de koplopers nooit krijgen, die voorsprong zou trouwens een stevige knauw krijgen toen het peloton op waaiers werd getrokken na de bevoorrading. Vier groepen reden achter elkaar, de vluchters telden plotseling nog slechts 2:20 voorsprong.

Grindstroken

Pas rond km 118 keerde de rust terug in het peloton en steeg de bonus opnieuw. Vervolgens was het wachten tot de eerste klimmetjes en eerste grindstroken door de wijngaarden. Net daarvoor ging het er nerveus aan toe in het peloton en dat zorgde voor valpartijen. Zo kwam Soren Kragh Andersen ten val op 52 km en bezeerde hij daarbij zijn linkerhand. De kopman van Sunweb stond een tijdlang stil en verzeilde op 3 minuten van het peloton. Zijn kansen op succes gingen in rook op.

In het peloton was het Romain Bardet die op 50 km van het eind, op de Côte de Goguenne, als eerste aan de boom schudde. Zonder succes, maar het zou daarna niet meer stilvallen. Ploegmaat Benoît Cosnefroy probeerde het daarna en kreeg Quentin Pacher, Casper Pedersen, Alexander Krieger en Rudy Molard met zich mee.

De vluchters zagen hun bonus snel slinken, een aantal van hen probeerde daarom weg te rijden en we kregen twee koplopers: Vermeulen en Reinders. Maar Cosnefroy had duidelijk goed benen en met een stevige versnelling op 34 km van het eind, lanceerde hij zich naar de koplopers. Enkel Pedersen en Molard konden hem volgen. De vluchters werden bijgebeend, we kregen een nieuwe kopgroep van drie.

Spannend tot op het eind

Al zou Cosnefroy dat niet lang dulden en op de vijfde grindstrook liet hij ook Molard achter. Hun voorsprong was nooit echt groot op de tweede groep en het bleef spannend tot het eind, maar finaal zouden de twee sprinten om de zege. Cosnefroy liet Pedersen de kop nemen, die zette als eerste aan, maar de Fransman raakte hem niet voorbij. De zege voor Pedersen, twee voor Cosnefroy en Joris Nieuwenhuis won de sprint om plek drie.

De 24-jarige Pedersen volgt op de erelijst Jelle Wallays op.

“Kwam met goede benen uit de Tour”

Na een rit in de Ronde van Denemarken is het pas de tweede profzege van Pedersen. “Het is geweldig om hier deze wedstrijd te winnen”, sprak de Deen van Team Sunweb. “Ik kwam niet naar hier als de grote favoriet, maar met Soren (Kragh Andersen, red) in de ploeg startten we hier wel met grote ambitie. Ik keerde terug uit de Tour met goede benen, ben me blijven verzorgen en keek enorm uit naar deze koers. Ik wilde de finale rijden, samen met Soren. Hij kwam ten val en dus moesten we het geweer van schouder veranderen. Ik moest wel iets proberen. Toen Cosnefroy versnelde uit het peloton, sprong ik mee en dat bleek een goede zaak, ook al was het nog ver. Je ziet wel vaker dat een aanval van ver in dit soort koersen kans op slagen heeft.”

Uiteindelijk kwam het tot een sprint-à-deux. “Ik heb al een paar keer gesprint tegen Benoît”, sprak de Deen na afloop (onder meer op het EK 2017 in Herning toen hij zich tot Europees kampioen kroonde en Cosnefroy tweede werd). “Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar gelukkig weet ik hem te verslaan. Benoît heeft het me niet gemakkelijk gemaakt onderweg, op die hellingen ging hij heel hard, maar ik wist aan te klampen en te overleven in de sprint.”

Uitslag:

1. Casper Pedersen (Den/Sunweb) in 4u51:44

2. Benôit Cosnefroy (Fra) z.t.

3. Joris Nieuwenhuis (Ned) op 0:30 4. Valentin Madouas (Fra), 5. Warren Barguil (Fra); 6. Petr Vakoc (Tje); 7. Romain Bardet (Fra); 8. August Jensen (Nog) 2:11; 9. Maurits Lammertink (Ned); 10. Rudy Molard (Fra); 11. Evaldas Siskevicius (Lit); 12. Alexander Krieger (Duo); 13. Jonathan Hivert (Fra); 14. Eliot Lietaer; 15. Milan Menten 2:16; 16. Antonio Angulo (Spa); 17. Romain Cardis (Fra); 18. Nacer Bouhanni (Fra); 19. Pier -André Coté (Can); 20. Biniam Ghirmay Hailu (Eri) ... 23. Lindsay De Vylder; 33. Dries De Bondt 2:18; 37. Thimo Willems 3:50; 38. Dimitri Peyskens; 41. Emiel Vermeulen; 50. Tom Dernies 3:55; 53. Aimé De Gendt 4:03; 63. Emiel Planckaert 7:28; 73. Kevin Van Melsen; 74. Mathias De Witte; 75. Maximilien Picoux; 83. Kenny De Ketele; 98. Arjen Livyns.