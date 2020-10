Federaal minister van Gezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) sluit lockdown niet uit: “Ik kan niks garanderen”

“In Vlaanderen moeten ze waar nodig nadenken over strengere maatregelen dan nationale minimumeis.” Dat zei Federaal minister van Gezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) op VTM Nieuws. Hij sluit een lockdown niet uit.

Hij voegde er aan toe dat afstand houden voorlopig het allerbelangrijkste blijft en waar dat niet kan moet een mondmasker gedragen worden. “Hoe strenger en voorzichtiger we nu zijn, hoe minder drastisch de volgende stappen.” De minister kreeg ook de vraag of er een nieuwe lockdown zit aan te komen nu de coronacijfers dramatisch hoog zijn. “Ik kan niks garanderen. Het enige wat ik wel kan garanderen is dat als we het samen aanpakken en hetzelfde zeel trekken, we de meeste kans hebben om te bereiken wat we willen bereiken: de scholen ophouden, de bedrijven laten werken en zorgen dat de ziekenhuizen het aankunnen.”

Frank Vandenbroucke (sp.a) riep ook de jongeren op om mee aan dat zeel te trekken, al gelooft hij dat zeer velen onder hen de maatregelen echt volgen. “We hebben 2.000 bedden voor intensieve zorgen in ons land. Ook voor jonge mensen moet die capaciteit bewaakt blijven.” Hij voegde er de voorbeelden aan toe van een jonge basketbalspeelster die geblesseerd raakt of een jongere die zwaar verbrand is en het feit dat die ook willen revalideren of de nodige plastische chirurgie krijgen. “Om die capaciteit van de bedden te bewaren mogen er niet te veel besmettingen zijn.”

“Het wordt een moeilijk najaar. De dagen worden korter, donkerder en kouder”, kondigde de minister met frisse tegenzin aan. “We kunnen nu niet uitkijken naar de lente of de zomer zoals in maart.”