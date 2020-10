Tongeren -

Zaterdagnacht is op de E313 ter hoogte van de afrit Tongeren een auto in de berm beland nadat de chauffeur een bord had geraakt. Toen de politie ter plaatse ging, bleek dat in de auto die in de richting van Luik was gecrasht, niemand te zitten. Vermoedelijk is de bestuurder te voet naar huis gewandeld.