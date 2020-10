Topvrouw Zorgnet-Icuro: “Zonder maatregelen ligt lockdown niet meer zo veraf”

Een tweede lockdown is niet meer zo veraf als we niet ingrijpen. Die duidelijke waarschuwing gaf Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, zondag in De Zevende Dag op Eén. “Als er geen extra maatregelen tegen het coronavirus komen, dan vrees ik dat de zorg het op een bepaald moment niet meer zal houden”, aldus Cloet. Virologe Erika Vlieghe stelde dat ons land op weg is naar code rood.

De toename van het aantal besmettingen laat zich stilaan ook voelen binnen de zorgsector. Ook Cloet ziet dat het personeel begint uit te vallen in de woonzorgcentra en dat men het hier en daar niet meer zal kunnen bolwerken. Het is daarom tijd voor nieuwe maatregelen. Cloet kijkt daarvoor bijvoorbeeld richting sectoren met tijdelijk werklozen (zoals de evenementensector) of gepensioneerde verpleegkundigen om bepaalde taken over te nemen.

Het zou volgens Cloet niet de bedoeling zijn dat die mensen zorgtaken zouden overnemen, maar wel een handje zouden toesteken in de omkadering. De eerste contacten over die piste zijn al gelegd en ze wordt verder bekeken met de Vlaamse regering, aldus Cloet.

“Escalerende situatie”

Ze waarschuwt ook dat er extra verstrengingen nodig zullen zijn om het virus een halt toe te roepen, zolang er geen vaccin voorhanden is. Want, vreest Cloet, een tweede lockdown is niet meer zo ver af als we nu niet ingrijpen. Ook infectiologe Vlieghe waarschuwde voor een escalerende situatie. Een kleurenbarometer is er momenteel niet, maar volgens Vlieghe zou ons land nu in code oranje zitten én op weg zijn naar code rood.

Ook de Antwerpse gouverneur Cathy Berx pleit voor extra maatregelen om het onderwijs te kunnen vrijwaren. Ze kijkt daarvoor, met de Nederlandse maatregelen in het achterhoofd, expliciet richting de vrijetijdsbesteding. Denk aan tafels van vier op restaurant, voetbal zonder supporters, een sluiting van de kantines, enzovoort. “Je kan niet de hele tijd de kool en de geit sparen”, vulde Vlieghe aan.

“Geen besmettingen op café? Dat is pseudowetenschap”

Vlieghe is ook duidelijk over onderzoeken die zouden aantonen dat het aantal coronabesmettingen op café eerder laag zou liggen. “Die data trekken op geen voeten. Dat is pseudo-informatie en pseudowetenschap”, luidde het. “Het is zeer gevaarlijk als een gouverneur zich gaat verlaten op data die zeer fragmentarisch en bovendien aangeplakt is.” Volgens haar zijn de beslissingen over de cafés wel goede maatregelen die wel degelijk onderbouwd zijn.

Marc Noppen, de CEO van het UZ Brussel, waarschuwde ook voor de toestand in de Brusselse ziekenhuizen. De stijging van het aantal besmettingen en opnames heeft ook een invloed op de niet-Covid-patiënten en op het personeel. Hij heeft naar eigen zeggen het gevoel dat de beleidsmakers een tijdlang de zaken niet hebben willen zien. “Dit is de kroniek van een aangekondigde epidemie”, vindt Vlieghe.