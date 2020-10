Bree - In de Breese horeca staat de cocktail ‘Sex on the beach’ op de kaart.

“Alleen jammer dat er in het centrum geen ‘beach’ is”, aldus de lolbroeken van At-Tent. Dus gingen Brecht, Nico en Georges maar zelf aan de slag met wit zand, parasols, strandstoelen en andere strandattributen: zo installeerden ze een ‘beach’ op een zomers terras. “Voilà, nu kunnen we gepast van onze ‘Sex on the beach genieten”, klonk het.