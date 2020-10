Marc Van Ranst: “Stilaan gaat België naar de wereldtop qua aantal nieuwe besmettingen”

“Stilaan gaat Belgie naar de wereldtop qua aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. We doen dat onvoldoende goed, mensen!”. Viroloog Marc Van Ranst ziet de evolutie van de coronacijfers bijzonder negatief in.

Volgens viroloog Marc Van Ranst hoort België stilaan tot de weinig benijdenswaardige wereldtop wat het aantal coronabesmettingen per dag betreft. Tussen 1 en 7 oktober zijn in België gemiddeld 3.749 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd, zo blijkt zondagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Volgens het dashboard van Sciensano zijn op woensdag 7 oktober maar liefst 6.083 besmettingen vastgesteld.

Met die cijfers gaat ons land snel richting ‘de wereldtop’ qua aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Van Ranst staaft zijn beweringen met een grafiek op basis van cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Stilaan gaat Belgie (lichtgroene curve)naar de wereldtop qua aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Volg alle maatregelen en beperk je sociale contacten. We doen dat onvoldoende goed, mensen!



(grafiek: Jan Hertogen, op basis van WHO gegevens) pic.twitter.com/C63zKVwBWS — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) October 10, 2020

“Het al later is dan 5 voor 12”, zegt Van Ranst nog over de situatie van de coronapandemie in ons land betreft. Hij herhaalde nog eens zijn gouden raad om het risico op besmetting te verkleinen: “Sociale contacten beperken, afstand houden, mondmaskers, goede ventilatie!”