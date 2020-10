“Meest getrolde persoon ter wereld” Meghan Markle openhartig in podcast: “Dat kan je bijna niet overleven”

“Het is enorm schadelijk voor je mentaal welzijn als mensen leugens over je verspreiden.” Getekend: Meghan Markle. De hertogin van Sussex deed die uitspraak in een podcast naar aanleiding van World Mental Health Day. Ze noemde zichzelf “de meest getrolde persoon ter wereld”.

“Vijf gestresseerde, van slaap gedepriveerde doch energieke tieners praten over de problemen die tieners hebben”: ziedaar hoe de tieners achter Teenage therapy hun podcast voorstellen. Deze week hadden ze twee wel heel bijzondere gasten: Harry (36) en Meghan (39), hertog en hertogin van Sussex. Het leverde een bijzonder openhartig gesprek op.

Meghan Markle waarschuwde onder meer voor de gevaren van het coronavirus. De impact van een pandemie is volgens haar dat mensen meer naar het internet geduwd worden. “En daar is veel kwetsbaarheid. Het is een goeie manier om je te verbinden met mensen, maar het is ook heel vaak een plaats waar mensen de verbinding met elkaar verliezen.”

Geen taboe

Mentale problemen horen geen taboe te zijn, zei Markle. “Er is me verteld dat ik in 2019 de meest getrolde persoon ter wereld was. En acht maanden van dat jaar was ik niet eens zichtbaar, omdat ik op zwangerschapsverlof was of voor de baby zorgde. Wat ze in die periode toch wisten uit te vinden en te fabriceren van leugens, dat kan je bijna niet overleven. Je kan je niet voorstellen welk gevoel dat je geeft.”

Volgens de hertogin maakt het niet uit of je 15 of 25 jaar oud bent. “Als mensen dingen over je zeggen die niet waar zijn, dat is enorm schadelijk voor je mentaal welzijn. We weten allemaal hoe het voelt om gekwetst te worden en het is enorm belangrijk om daarover te praten.”

Harry voegde er nog aan toe dat mensen verkeerd zijn als ze denken dat maar een kleine groep mensen mentale moeilijkheden hebben. “Zeker 90 procent van de mensen heeft er op een of andere manier mee te maken volgens mij”, zei hij. “Met het coronavirus is dat misschien wel naar 99 procent gestegen.”