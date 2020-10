Duitsers Krawietz en Mies verlengen dubbeltitel op Roland Garros

Kevin Krawietz en Andreas Mies hebben zaterdag op Roland Garros hun titel in het mannen dubbelspel verlengd. De Duitsers, samen het achtste reekshoofd, haalden het na anderhalf uur tennis in twee sets (6-3 en 7-5) van de Braziliaan Bruno Soares en de Kroaat Mate Pavic, samen het zevende reekshoofd. De triomf was goed voor een winstpremie van bijna 320.000 euro.

Het is de vierde titel voor de Duitsers, na vorig jaar ook te hebben gezegevierd in Long Island en op de European Open in Antwerpen.

Soares en Pavic wonnen vorige maand in New York nog de dubbeltitel op de US Open.

